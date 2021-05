文-바이든, 메릴랜드 크랩 케이크로 오찬…"첫 마스크 없는 회담"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 21일 조 바이든 미국 대통령과 백악관에서 오찬을 포함한 단독회담을 포함, 첫 대면 정상회담을 가졌다. 문 대통령은 "처음으로 마스크를 쓰지 않고 회담을 갖게 된 것은 정말로 기쁜 일"이라고 밝혔다.

청와대는 22일 "두 정상이 예정시간을 넘기면서 6시간 가까이 다양한 의제에 대해서 포괄적이고 심도있게 논의했다"고 밝혔다.

청와대는 "단독 회담, 소인수 회담, 확대 정상회담과 공동기자회견까지 두 정상은 친밀감을 과시하며 상호 신뢰와 유대를 더욱 공고히 하는 시간을 가졌다"며 37분간 진행된 단독 회담에서 양 정상이 메릴랜드 크랩 케이크를 메인으로 하는 오찬을 겸했다고 전했다.

미국 측이 해산물을 좋아하는 문 대통령의 식성을 고려해 준비한 것이라는 설명이다.

청와대에 따르면 문 대통령은 단독 회담에서 "코로나19 이후 첫 외국 방문으로 미국을 방문하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 "바이든 대통령과 회담을 갖는 것도 기쁜 일이지만, 처음으로 마스크를 쓰지 않고 회담을 갖게 된 것은 정말로 기쁜 일"이라고 말했다.

이에 바이든 대통령은 "문 대통령과 동일한 가치를 공유하고, 개인적으로 동질감을 느낀다"고 답했다.

이어 1시간 가까이 열린 소인수 회담에서 문 대통령은 "앞선 회담에서 한미동맹 강화와 한반도 평화의 공동 의지를 확인했다"며 양국의 빈틈없는 공조를 통해 대북 접근법을 모색하겠다고 강조했다.

이에 바이든 대통령은 "부통령으로 재직할 때 외교 정책을 공부하는 손녀를 데리고 한국을 방문해 판문점에서 한국 국민의 용기와 인내심, 끈기 등을 배우라고 했다"며 지난 3월 국무장관과 국방장관을 방한하도록 한 것도 자신의 뜻이었다고 밝혔다.

공식수행원들이 배석한 가운데 진행된 확대 정상회담에서 문 대통령은 바이든 대통령 취임 이후 미국 내 경제 회복 기대가 높아지고 있다는 점을 언급했고, 미국의 '더 나은 재건' 추진과 한국의 '한국판 뉴딜' 정책이 시너지를 발휘하기를 희망한다고 말했다.

바이든 대통령은 "대면 회담을 갖는 두 번째 외국 정상으로서 문 대통령을 환영하게 된 것을 반갑게 생각한다"며 "앞서 열린 회의 시간이 초과되었다고 여러 차례 보고가 있었으나 미팅 내용이 유익해서 회의 시간을 늘려 진행했다"고 말했다.

청와대는 "이번 한미 정상회담을 통해서 양 정상은 각별한 신뢰와 유대를 구축했으며, 한반도의 완전한 비핵화 의지를 공유하고, 포괄적·호혜적 동맹으로의 발전에 공감했다"며 "양측은 조만간 서울에서 다시 만날 수 있기를 고대하며 작별했다"고 분위기를 전했다.

