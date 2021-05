'당대표 첫 출마선언'한 조해진, 최고위원 출마로 마음 바꿨다

"역부족 느껴… 최고위원으로 지도부 참여하겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 당대표 출마를 선언한 조해진 국민의힘 의원이 최고위원에 출마하기로 마음을 바꿨다.

조 의원은 21일 아시아경제와의 통화에서 "최고위원에 출마하기로 결정했다"며 "내일(22일) 오전 중 후보 등록을 하면서 관련 내용을 보도자료로 알릴 예정"이라고 밝혔다.

그는 "해보니 역부족이라는 생각이 들었다"며 "당에서 내가 꼭 해야 할 역할이 있다고 생각했고 당대표가 아니라 최고위원으로라도 지도부에 합류해 힘을 보태고 싶어서 그렇게 결정했다"고 설명했다.

조 의원은 지난 23일 처음으로 당대표 출마를 선언했다. 그는 당시 출마 기자회견에서 "내년 대선은 대한민국 생사가 걸린 운명의 분수령"이라며 "국민은 내년 대선에서 집권 세력을 심판하고 정권을 교체해 나라가 새로 시작되기를 원하고 있다"고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr