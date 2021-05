'상승' 반납하고 하락 반전한 코스피 '3150선으로'…외국인도 '팔자'

[아시아경제 이선애 기자] 21일 상승 출발한 후 상승폭을 키워가던 국내 증시가 이를 다 반납하고 하락 반전하면서 힘을 못쓰고 있다. 장 초반 매수 우위를 외국인이 매도로 전환하면서 하락세에 힘을 실었다.

오후 2시13분 현재 코스피는 0.17% 하락한 3157.13을 기록중이다. 이날 코스피는 개장 직후 전일보다 9.63포인트(0.3%) 오른 3171.91에 출발한 뒤 3190선을 터치했다. 그러나 이내 하락세로 전환하며 약보합세를 보이고 있다.

외국인이 1482억원을 순매도하고 있고, 개인 역시 169억원을 팔고 있다. 반면 기관만 나홀로 1583억원을 순매수중이다.

시가총액 상위 종목 역시 보합세를 보이고 있다. 삼성전자는 전일보다 0.63%(500원) 오른 8만원에 머물고 있고, 네이버(1.99%), 카카오(3.08%), 현대차(2%), 삼성SDI(0.47%)은 상승세다. 그러나SK하이닉스(-0.41%), LG화학(-2.1%), 삼성바이오로직스(-1.8%) 등은 하락세로 전환했다.

같은 시각 코스닥은 0.155 하락한 969.71을 기록중이다. 이날 코스닥 역시 전 거래일보다 1.17포인트(0.12%) 오른 972.30에 출발했으나, 하락폭을 키우고 있다. 개인만 1050억원 순매수중이다. 외국인과 기관은 각각 860억원, 30억원 매도중이다.

