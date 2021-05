"40만 시민 대표해 직접 발표"‥ 신동헌 광주시장, '경과원 유치' 결의

"경과원 유치는 광주시 발전의 도화선 될 것"

남동권 허브 역할·지리적 이점 부각 할 듯

[아시아경제 라영철 기자] 신동헌 광주시장이 경기도경제과학진흥원(경과원) 유치를 위한 최종 심사 발표자로 직접 나선다.

광주시는 "신동헌 시장은 경과원의 2차 프레젠테이션에서 직접 40만 시민을 대표한 발표자로 나서 유치 당위성을 밝힐 예정"이라고 21일 밝혔다.

신 시장은 PT에서 광주시가 전체 면적의 85%가 팔당상수원 보호 구역 등 중첩규제에 묶여 발전에 제한이 있음을 강조하면서도 경과원 유치가 40여 만 명의 인구와 6200여 개 중소기업이 있는 광주시 발전의 도화선이 될 거라는 기대감을 전달할 것으로 전해졌다.

특히 광주시가 광교·판교 테크노밸리와의 지리적 이점 등 사통팔달의 교통 요충지로서 경기도 남동권역 허브 역할을 수행할 최적지라는 점을 부각할 것이라는 전망도 나온다.

신 시장은 "광주시에 중앙 정부 산하 공공 기관과 기업 지원 관련 기관은 한 곳도 없는 것이 현실이다"며 "경과원 유치를 위한 준비를 마쳤으며 40만 시민의 목소리를 전달하겠다"라고 결의를 다졌다.

3차 이전 대상 7개 공공 관의 주사무소 입지 공모 1차 심사 결과 경과원은 광주시를 비롯한 6곳이 1차 심사를 통과해 2차 심사와 최종 결과를 앞두고 있다.

경과원은 강소기업 육성과 창업 생태계 육성, 바이오·헬스 사업 육성 등을 맡고 있다.

경기광주=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr