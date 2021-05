광주은행, 제1기 직원 SNS 서포터즈 ‘광은인싸’ 발대식 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 SNS 홍보 활성화를 위한 제1기 직원 SNS 서포터즈 ‘광은인싸’를 선발, 발대식을 가졌다고 20일 밝혔다.

SNS 서포터즈 ‘광은인싸’는 직원들을 대상으로 모집해 적극적 지원 의사와 포부를 반영해 총 20명을 선발했으며, 각종 행사나 모임의 중심에서 분위기를 이끌어 나가는 사람이라는 뜻을 가진 신조어 ‘인싸’와 ‘광주은행’을 결합해 SNS 서포터즈의 활동명을 정했다.

광주은행은 SNS 서포터즈 ‘광은인싸’를 통해 공식 SNS(페이스북, 인스타그램, 유튜브) 계정에 대한 콘텐츠를 제작하고, 이를 통해 더 많은 팔로워 및 구독자들과 소통을 넓혀감으로써 광주은행의 브랜드 이미지를 대외에 홍보할 계획이다.

송종욱 광주은행장은 “지방은행의 한계를 뛰어넘어 100년 은행으로 도약하기 위해서는 고객과의 소통의 창을 넓혀가며 끊임없는 변화와 도전을 시도해야 한다”며 “상품 및 프로세스 개발을 비롯한 금융서비스에서부터 고객 및 지역민과 마음을 나누는 사회공헌활동까지 광주은행만의 감성 마케팅을 통해 브랜드 입지를 확고히 다지고, 고객님께 신뢰와 사랑받는 금융 브랜드로 거듭날 수 있도록 최선을 다하자”고 말했다.

