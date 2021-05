KISA, 중소기업 40곳에 '무설치형 인증서' 도입 지원

이달 31일 접수마감

[아시아경제 차민영 기자] 한국인터넷진흥원(KISA)은 과학기술정보통신부와 함께 '액티브X', 'exe' 등 소프트웨어(SW) 설치형 전자서명서비스를 이용 중인 중소기업을 대상으로 '무설치형 인증모듈 제공 및 적용 지원사업'을 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 사업 목적은 무설치 방식의 전자서명인증모듈을 개발해 중소기업 40곳에 제공·교체를 지원하는 것이다. 일반 국민들이 액티브X 등 프로그램 설치 없이 편리하게 인증서를 이용할 수 있는 환경을 마련하는데 있다.

신청은 SW설치형 전자서명인증모듈을 이용 중인 중소기업이면 누구나 가능하며 이달 31일까지 관련 제출서류를 구비해 이메일로 접수하면 된다. 자세한 사항은 KISA 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

최광희 KISA 디지털보안산업본부장은 "이번 사업이 중소기업의 전자서명 이용환경을 개선하는 초석이 되길 바란다"며 "KISA는 앞으로도 사회취약계층 대상 웹·앱 접근성 개선 등 국민들이 체감할 수 있는 전자서명제도의 정착과 확산을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr