티몬, 22일 '슈퍼세이브데이' 다양한 할인행사 진행…치킨 9900원

5월 22일 슈퍼세이브 가입하면 굽네고추바사삭 세트 45% 할인

[아시아경제 김보경 기자] 온라인 쇼핑몰 티몬은 22일 티몬의 멤버십 회원을 위한 슈퍼세이브데이에서 '굽네고추바사삭세트'를 9900원에 판매하고, CU편의점 이용권도 50% 할인가에 선보인다.

티몬은 매월 슈퍼세이브데이를 통해 회원들만 구매 가능한 특가 상품을 선보인다. 우선 22일 슈퍼세이브 1년권에 가입한 신규 회원들을 대상으로 ▲굽네치킨 고추바사삭/콜라 세트를 정가에서 45% 할인된 9900원에 판매하고, 빽다방 앗메리카노도 무료 증정한다. 또한 모든 회원들은 ▲CU편의점 2000원권을 1000원에 ▲신라면 컵라면 12개(소) 세트는 7900원에 구매할 수 있다.

슈퍼세이브 회원이라면 누구나 최대 22% 할인쿠폰도 발급받을 수 있다. 22일 하루만 열리는 행운 룰렛 이벤트는 슈퍼세이브 회원이면 모두 ID당 1회씩 모바일에서 참여가 가능하다. 구매 금액이 5000원부터 5만원까지일 경우 최대 22% 할인을 받을 수 있는 총 6종 할인쿠폰이 발급된다.

또한 매일 오전 7시, 인기 상품을 100원에 구매할 수 있는 럭키타임 응모이벤트에서 일반 회원은 1회만 응모 가능한 반면 슈퍼세이브 회원은 2회까지 가능하다. 매주 목요일은 3회까지도 가능하다. 럭키타임은 새마을식당 1만원권, 롯데리아 쉑쉑치킨세트 등 인기 상품들을 100원에 구매할 수 있는 기회를 매일 제공한다.

