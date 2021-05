[아시아경제 이정윤 기자] 함께 술을 마시던 60대 아버지를 흉기로 찔러 다치게 한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 관악경찰서는 존속살해미수 혐의로 A씨를 입건해 조사하고 있다고 20일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 9시께 서울 관악구 신림동 집에서 아버지와 술을 마시다 흉기로 아버지의 목 부위를 찌른 혐의를 받고 있다. A씨는 경찰 조사에서 아버지와 말다툼을 벌이다 화가 나 흉기를 휘둘렀다고 진술한 것으로 알려졌다. 피해자는 상처가 깊지 않아 치료를 받은 뒤 당일 퇴원했다.

경찰은 조사를 마치는 대로 A씨의 구속영장을 신청할 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr