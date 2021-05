중국행 택한 김연경…"국내 팬 사랑과 응원 잊지 못할 것"

[아시아경제 이정윤 기자] '배구 여제' 김연경(33) 선수가 중국 상하이 유베스트와의 계약을 택했다.

김연경의 에이전트는 19일 "김연경이 상하이와 입단 합의했다"고 밝혔다.

김연경은 11년 만에 한국프로배구 V리그 흥국생명에 복귀해 여자배구 흥행을 주도했다. 팀은 정규리그 2위·챔피언결정전 준우승에 그쳤지만 그는 정규리그 최우수선수(MVP)에 뽑혔다.

김연경은 흥국생명과 1년 계약을 해 국내 잔류와 국외 리그 진출을 놓고 고민했고 중국 리그를 선택했다. 2017-2018시즌에 뛴 익숙한 상하이 구단 입단에 합의했다. 중국 여자배구 슈퍼리그는 아직 다음 시즌 일정을 확정하지 않았다. 다만 홈 앤드 어웨이의 기존 방식이 아닌 일정한 장소에서 '단축 시즌'을 치를 가능성도 높은 상황이다. 지난 시즌에도 중국 여자배구 슈퍼리그는 11월 12일에 개막해 12월 18일에 마지막 경기를 치렀다.

짧은 휴식을 마친 후 한국 여자배구대표팀에 합류한 김연경은 21일 오전 이탈리아로 출국해, 국제배구연맹 발리볼네이션스리그(VNL)에 출전한다. 이후 도쿄올림픽에서 메달을 노린다. 김연경은 도쿄올림픽이 끝난 뒤, 한국에서 머물다가 중국으로 건너갈 계획이다.

김연경은 에이전트를 통해 "많은 고민 끝에 결정했다. 국내에서 한 시즌을 뛰면서 국내 팬들에게 받은 사랑과 응원은 잊지 못할 것이다"라며 "앞으로도 많은 응원 부탁 드린다"고 전했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr