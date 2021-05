[아시아경제 이정윤 기자] 이재명 경기지사의 충북지역 지지단체가 공식 출범했다.

충북민주평화광장은 20일 오후 서원대 미래창조관에서 출범식을 진행했다.

이 단체는 지난 12일 서울에서 발족한 '민주평화광장'의 충북 조직으로 지역 정당·시민사회 단체·일반시민 946명이 발기인과 회원으로 참여했다.

상임대표는 남봉현 전 민주당 충북도당 사무처장이, 공동대표는 박지우 전 충북도 서울사무소장과 이현웅 서원대 교수·이의영 충북도의회 부의장 등 10명이 맡았다.

이 지사는 축전을 통해 "역사를 돌이켜보면 모든 나라는 사회가 공정할 때 흥하고 불공정할 때 망국의 길로 접어들었다"며 "충북민주평화광장이 민주, 평화, 공정의 가치를 더 널리 확산하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr