중기부, '대·중소기업 동반성장 유공 포상' 접수

대-중소기업 상생 협력한 기업 등 대상

다음달 21일까지 온라인 접수 가능

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 대·중소기업간 상생협력을 통해 성과를 창출한 기업과 공공기관, 소속 임직원 등 유공자 포상 접수를 실시한다고 21일 밝혔다. 접수 기간은 다음달 21일까지다.

'대·중소기업 동반성장 유공 포상'은 상생을 통해 기업간 협력을 강화하고 국가경제를 혁신한 이들을 위한 포상이다. 2004년부터 시작돼 매년 11월 첫째주에 개최되는 '동반성장 주간 기념식'에서 시상한다.

포상 분야는 '대·중소기업 상생협력'과 '동반성장 자유무역협정(FTA) 활용' 등 2개다. 동반성장위원회가 요건 확인과 예비 및 본심사 등을 거쳐 포상 후보자를 추천한다. 중기부는 행정안전부와 협의해 최종 포상자를 선정한다.

중기부는 올해 '자상한 기업'과 소부장(소재·부품·장비) 경쟁력 강화 등에 기여한 유공자를 적극 발굴해 포상할 계획이다. 포상 훈격과 규모는 산업 훈·포장, 국무총리 표창, 중소벤처기업부장관 표창 등 총 66점 내외다. 올해 포상 훈격과 규모는 정부 내 협의를 거쳐 올 10월 중으로 최종 확정된다.

자세한 사항은 중소벤처기업부와 대한민국 상훈 홈페이지 등에서 확인할 수 있다. 접수는 대·중소기업 동반성장 포상 홈페이지에서 온라인으로 할 수 있다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr