캐롯, SK텔레콤 지점서 車보험 QR가입 서비스 선보인다

[아시아경제 기하영 기자]캐롯손해보험이 SK텔레콤과의 제휴 강화를 통해 전국 3300여개 SK텔레콤 대리점에서 퍼마일자동차보험을 가입할 수 있는 QR가입 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.

이 프로그램은 스마트폰으로 QR코드를 인식하면 퍼마일자동자보험의 보험료 산출과 가입이 가능한 시스템이다. 기존 캐롯에서 주요 지하철역 벽면광고와 스크린도어를 통해 운영하고 있는 QR지점과 같은 방식이다.

전국 3300여개 SK텔레콤 대리점을 통해 '캐롯 퍼마일자동차보험 SK텔레콤 QR지점' 포스터가 부착되는 형태로, SK텔레콤 대리점을 방문한 고객들은 해당 포스터의 QR코드 인식을 통해 보험 가입이 가능하다. 가입 시 백화점 상품권 3만원권도 받아볼 수 있다.

캐롯 관계자는 "고객들이 다양한 채널에서 캐롯의 서비스를 접할 수 있도록 지속적인 제휴처 확대를 이어갈 것"이라고 말했다.

