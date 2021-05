"본질 빠져" vs "의미부여 말아야" 프로파일러가 본 정민씨 친구 입장문

[아시아경제 김초영 기자] 한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 손정민(22)씨와 당일 함께 있던 친구 A씨 측이 첫 공식입장을 내고 여러 의혹에 대해 해명한 가운데, 배상훈·표창원 두 프로파일러는 상이한 해석을 내놓았다.

배상훈 프로파일러는 지난 17일 YTN라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에 출연해 "17장 정도의 입장문은 전체적으로 지금까지 제기된 의문점들에 대해 하나씩 해명하는 방식이었다"며 "핵심적인 부분은 어쨌든 '블랙아웃 되어 기억이 안 난다'는 게 가장 큰 부분"이라고 분석했다.

배 프로파일러는 "핵심적인 부분은 (사건 당일 오전) 3시38분부터 4시20분 사이인데, (행적이) 전혀 확보되지 않았다"며 "여러 가지 억측들, 낭설들, 그 부분에 대한 해명을 주안점에 뒀고, 정작 본질적인 부분들에 대해서는 (해명이 되지 않아) 그 부분이 아쉽다"고 지적했다.

그는 "평소 심리적 상태가 어떤 것에 특별하게 몰입하는 스타일이라서 술을 먹어도 집중적으로 많이 먹는 심리적 특성이라고 하면 블랙아웃일 가능성이 있다"며 "(경찰이) 프로파일러를 투입함으로써 블랙아웃의 실질적인 가능성을 판단했을 것 같다"고 설명했다.

반면 표창원 프로파일러는 A씨의 입장문에 대해 "주목할 부분도, 주목할 필요도 없다"는 반응을 보였다.

표 프로파일러는 지난 18일 MBC라디오 '표창원의 뉴스하이킥' 방송에서 "이걸 하나하나 분석하고 의미를 부여하는 것 자체가 피해야 할 행동이라고 생각한다"며 "만약에 이 사건이 A씨의 어떤 의도적 행동이 전혀 아닌 것으로 확인된다면 A씨도 상당히 커다란 피해를 입게 된다"고 강조했다.

그는 "맨 처음에 손씨가 안 보였을 때 (손씨) 부모님께 전화해서 같이 찾았다든지, A씨 부모님이 한강공원에 오셨을 때 역시 (손씨) 부모님께 연락해서 함께 걱정을 하고 있는 이야기를 했었다면 얼마나 좋았을까라는 아쉬움은 있다"면서도 "그 부분에 대한 손씨 부모님의 의문과 아쉬움은 정말 죄송하지만 A씨 가족분들이 받아들이셔야 될 것 같고, 감당해 내셔야 될 것 같다"고 덧붙였다.

앞서 A씨 측 변호인은 지난 17일 입장을 내고 여러 의혹 제기에도 별다른 언급을 하지 않았던 이유와 신발을 버린 경위 등에 대해 설명했다. 변호인은 "수사 결과가 나올 때까지만이라도 도를 넘는 억측을 삼가주기 바란다"며 "A씨와 가족들이 평범한 일상으로 돌아갈 수 있도록 도와주시기를 부탁드린다"고 당부했다.

