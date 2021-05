▶이성림씨 별세, 곽상도씨(국민의힘 국회의원) 부인상= 서울아산병원 장례식장 2층 22호(서울 송파구 올림픽로43길 88), 발인 22일 오전 6시, 장지 경북 고령군 고탄동 선영.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr