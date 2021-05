문 대통령, 워싱턴DC 도착..방미 일정 시작

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 문재인 대통령이 19일(현지시간) 미국 워싱턴DC에 도착했다.

문 대통령은 이날 오후 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 공군기지에 도착해 3박 5일간의 미국 공식 실무방문 일정에 들어갔다.

21일 낮(한국시간 22일 새벽)에는 조 바이든 미국 대통령과 첫 정상회담을 한다. 문 대통령이 한미 정상회담을 위해 워싱턴DC를 찾은 것은 취임 후 이번이 네 번째다.

문 대통령은 정상회담 외에도 20일 낸시 펠로시 하원의장을 비롯한 하원 지도부 간담회, 21일 카멀라 해리스 부통령 접견, 한국전 전사자 추모의 벽 착공식 참석, 22일 윌튼 그레고리 추기경 면담 등의 일정을 소화한다.

문 대통령은 22일 애틀랜타로 이동해 SK이노베이션 배터리 공장을 방문할 것으로 예상된다.

