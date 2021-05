석가탄신일 조계사·봉은사서 소란행위…사찰 앞에서 찬송가

[아시아경제 송승윤 기자] 석가탄신일인 19일 서울의 사찰에서 소란 행위가 잇따랐다.

경찰 등에 따르면 이날 오전 10시께 종로구 조계사 일주문 앞에선 10여명의 사람이 모여 손팻말을 들고 찬송가를 부르는 등의 소란이 있었다.

당시 조계사 대웅전 앞마당에선 봉축법요식이 진행중이었다. 이에 한때 조계사 관계자들과 이들 사이에 몸싸움이 벌어지기도 했다. 이들은 오후까지 약 5시간 동안 이곳에 머무르며 찬송가를 부르다가 해산한 것으로 알려졌다.

같은 날 강남구 봉은사에선 한 여성이 소란을 피우다가 경찰에 붙잡히는 일도 있었다. 서울 강남경찰서는 이날 오후 3시 55분께 봉은사 법당에서 소리를 지르고 욕설을 하는 등 석탄일 행사를 방해한 혐의(업무방해)로 여성 A씨를 체포했다고 밝혔다.

A씨는 신고를 받고 출동한 경찰관들에게 인적 사항을 밝히지 않다가 현행범으로 체포됐다. 그는 기물을 파손하거나 타인을 다치게 하진 않았으며 술에 취한 상태는 아닌 것으로 조사됐다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위와 동기 등을 조사중이다.

