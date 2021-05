[아시아경제 이정윤 기자] 걸그룹 애프터스쿨 출신의 배우 리지(본명 박수영·29)가 음주운전을 하다 추돌사고를 냈다.

서울 강남경찰서는 박씨를 음주운전 혐의로 입건해 조사하고 있다고 19일 밝혔다.

박씨는 전날 오후 10시 12분께 음주 상태로 운전을 하다 강남구 청담동 영동대교 남단 교차로 인근에서 택시를 추돌한 혐의를 받는다. 당시 박씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준인 것으로 조사됐다.

사고 당시 박씨는 차에 혼자 타고 있었으며 택시에도 운전자 외에 승객은 없었다. 두 명 모두 다치지 않은 것으로 전해졌다.

박씨는 경찰 조사에서 혐의를 인정하고 반성하는 태도를 보인 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

