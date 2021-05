불기 2565년 부처님오신날인 19일 서울 종로구 조계사에서 열린 부처님오신날 봉축법요식에서 신도들이 관불의식을 하기 위해 줄서 있다./김현민 기자 kimhyun81@

