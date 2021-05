알파고 이긴 이세돌의 '신의 한 수'…2억5천만원에 팔렸다

[아시아경제 김소영 기자] 이세돌 9단이 바둑 인공지능 '알파고'를 무너뜨린 대국의 NFT(대체불가토큰·Non Fungible Token)가 경매에서 약 2억5천20만원에 낙찰됐다.

18일 블록체인 스타트업 '22세기미디어'는 이세돌과 알파고의 '구글 딥마인드 챌린지 매치' 5번기의 제4국을 담은 NFT가 세계 최대 NFT 경매사이트인 '오픈씨'(OpenSea)에서 60이더리움(약 2억5020만원)에 최종 낙찰됐다고 밝혔다.

NFT란 일종의 '디지털 진품 증명서'로 특정 디지털 파일에 대한 소유권을 위변조가 불가능하고 탈중앙화한 블록체인 형태로 발행해 보관하는 형식이다.

지난 11일 22세기미디어는 이세돌과 알파고의 제4국을 이더리움 네트워크에서 NFT로 발행해 이날 오전 10시까지 오픈씨에서 경매를 진행했다.

인간이 알파고에게 승리한 유일한 대국으로 남아 있는 지난 2016년 3월13일 열린 대국에서 이세돌은 알파고에 180수 만에 불계승을 거뒀다.

이 NFT는 이세돌과 알파고의 대국 당시 바둑판 위에 흑돌과 백돌이 차례로 놓이는 모습과 '신의 한 수'로 평가받는 백 78수가 표시된 기보를 배경으로 촬영한 이세돌의 사진과 서명 등을 담은 것으로 알려졌다. 낙찰자는 오픈씨 아이디 'Doohan_Capital'이다.

앞서 11일 이세돌은 보도자료를 통해 "기념하고 싶은 무엇인가를 블록체인을 이용해서 디지털의 형태로 실체를 만들어 소유할 수 있게 한다는 NFT의 개념이 참 재미있고, 이번 NFT 발행이 바둑계뿐만 아니라 우리 시대에 재미난 하나의 사건이 될 수 있을 것 같다"고 밝혔다.

이어 "내 25년 바둑 인생을 상징하는 알파고와의 대국을 담은 NFT가 예술적 가치를 지닌 소장품으로 인정받을 수 있다면 참 기쁠 것 같다"며 "경매 낙찰자가 원한다면 초청해 함께 바둑을 두고 싶다"고 말하기도 했다.

