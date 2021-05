전남도교육청, 5·18 민주화운동 추모 ‘주먹밥’ 행사

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 5·18 민주화운동 41주년을 맞아 주먹밥 먹기 등의 행사를 통해 민주화운동의 희생자를 추모했다.

18일 전남도교육청에 따르면 직원 500여 명은 청사 구내식당에서 지난 1980년 5·18민주화운동 당시 항쟁공동체의 상징인 ‘주먹밥’으로 점심을 먹으며 ‘오월 정신’을 기렸다.

직원들은 5·18민주화운동 41주년인 이날 구내식당 점심 메뉴로 주먹밥과 감자 등을 함께 먹으며 41년 전 그날의 참뜻을 되새겼다. 5·18민주화운동 당시 광주·전남 시·도민들은 주먹밥을 나눠 먹으며 세계사에 유례가 없는 평화의 항쟁공동체를 실현한 바 있다.

앞서 직원들은 오전 10시 ‘임을 위한 행진곡’ 경음악에 맞춰 지난 1980년 5월 민주주의를 위해 싸우다 먼저 가신 오월 영령을 추모하는 묵념을 올렸다.

한편 전남도교육청은 오는 21일까지 청사 1층 갤러리 이음에서 제2회 전남청소년오월미술 공모대회 우수작품 59점을 전시한다.

