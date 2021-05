[포토]김선갑 광진구청장, 부처님 오신 날 맞아 종교시설 현장 방문

김 구청장 18일 영화사, 기원정사, 용암사 현장 방문... 사찰마다 지역감염 확산 방지 위해 법회 축소

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장은 18일 다가오는 부처님 오신 날을 맞아 영화사, 기원정사, 용암사 등 지역내 사찰 현장방문에 나섰다.

이번 방문은 코로나19 장기화로 매년 열리던 부처님 오신 날 행사를 축소, 적극적으로 방역에 협조해준 불교계에 감사를 인사를 전하기 위해 마련됐다.

이 날 김 구청장은 사찰 시설을 둘러보고, 현장의 어려움과 건의사항을 청취하는 시간을 가졌다.

또, ‘부처님 오신 날’을 맞아 사찰 방문이 증가할 것으로 예상됨에 따라 방역 관리 상황도 함께 확인했다.

지역내 사찰은 부처님 오신 날 당일 법회를 간소화해 진행하거나 시간대별로 방문자를 제한해 신도들을 맞을 방침이다.

또, 방문자를 대상으로 마스크 착용, 출입자 명부 작성, 사찰 내 음식 섭취 금지 등 방역수칙 준수 여부를 철저히 점검할 방침이다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19 발생 초기부터 각 종교시설에 직접 방문, 종교지도자들과 협의를 통해 방역수칙 준수를 요청, 적극적으로 동참해 주신 덕분에 촘촘한 방역체계를 구축할 수 있었다”며 “‘부처님 오신 날’은 불교계에 가장 중요한 기념일이지만 현재 상황을 고려, 행사 축소를 결정해주어 감사하다”고 말했다.

광진구는 코로나19 초기부터 현재까지 종교시설에 마스크 총 45만여 매를 지원, 시설 당 100만원씩 방역지원금을 지급한 바 있다.

더불어 올해 위기극복 재난지원금의 일환으로 시설 당 50만~100만 원 상당의 방역물품비를 지원할 예정이다.

