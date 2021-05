진주시 e스포츠 상설경기장 구축사업 최종 선정

문화체육관광부 공모사업 선정, 국비 30억원 확보



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원에서 공모한 ‘e스포츠 상설경기장구축사업’에 최종 선정돼 국비 30억원을 확보했다고 18일 밝혔다.

이번 공모는 경상남도가 주관하고 진주시와 경남문화예술진흥원이 공동주관기관으로 참여했다.

시는 3월 공모 신청, 4월 30일 서류 및 발표평가 후 5월 12일 현장평가를 거쳐 공모에 최종 선정됐다.

이번 공모에 선정된 경남 e스포츠 상설경기장은 경상국립대학교와의 인접성, 편의시설 보유, 신진주역세권 주변의 교통 편의성 등 우수한 입지 조건과 지역의 관광콘텐츠와 연계프로그램 및 체험 공간 조성, 경기장 유치를 위한 주관기관의 노력이 좋은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

경남 e스포츠 상설경기장은 3372㎡ 면적에 지상 2층 규모로 신진주 역세권 내에 조성된 문화체육부 지에 2022년까지 총 127억을 투입해 조성될 예정이다.

700석 규모의 주 경기장과 500석 규모의 보조경기장을 극장형으로 구축해 복합문화공간으로도 활용할 예정이며, 주조정실·옵서버실 등 방송시설, 선수대기실·출연자대기실, 체험전시관·카페테리아 등 부대시설도 갖출 예정이다.

또한 지역 내 아마추어를 위해 상시 리그와 연습 공간과 아카데미실, 1인 크리에이터 스튜디오 및 창업 공간도 조성할 계획이다.

조규일 시장은 “진주에 조성되는 경남 e스포츠 상설경기장은 취약한 서부 경남 게임 콘텐츠 산업의 발전은 물론 시민들이 다 함께 누리는 문화공간의 역할도 기대된다”며 “국내외 관광객이 찾는 새로운 관광명소가 되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr