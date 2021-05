GS샵, 쇼핑축제 ‘상상초월’…스페셜MC 김성주와 이벤트 진행

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 상반기 최대 쇼핑축제인 ‘상상초월’을 진행하고 있는 가운데 스페셜MC 김성주와 함께 특별한 이벤트를 진행했다고 18일 밝혔다.

스페셜MC 김성주는 이번 상상초월 특집을 준비한 MD 70명, PD 30명 등 임직원들과 언택트로 소통했다. 해당 영상은 GS샵 TV생방송에서 직접 확인할 수 있다.

GS샵은 이달 총 5500억원 상당의 물량과 120억원 규모의 프로모션이 준비된 상상초월 이벤트를 진행하고 있다. 이 기간 동안 TV상품 3회, 총 금액 30만원 이상 구매한 고객에게는 적립금 3만원, TV상품 3회를 포함해 총 금액 50만원 이상 구매한 고객에게는 적립금 5만원을 각각 증정한다.

GS샵 '선물하기' 서비스를 통해 TV상품을 선물할 경우 적립금 10%, 매달 마지막 주 GS샵과 GS리테일이 공동으로 진행하는 'GS프라임위크' 대상 상품 구매 시 적립금 10%, 카드별 5~7% 즉시 할인 혜택을 추가로 적용한다.

