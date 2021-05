셀트리온헬스케어, 1분기 영업익 315억원…전년比 43.5% 감소

"일시적 미국향 공급 일정 조정 등으로 영업이익률↓"

[아시아경제 김지희 기자] 셀트리온헬스케어는 올해 1분기 영업이익이 315억원으로 전년 동기 대비 43.5% 감소했다고 17일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 0.5% 줄어든 3563억원으로 집계됐고, 순이익은 315억원을 기록했다.

회사는 "일시적 미국향 공급 일정 조정과 일회성 비용의 발생으로 영업이익률은 하락했다"며 "다만 올해 신규 제품 출시 및 기존 제품의 판매 지역 확대 등 주요 이벤트들을 앞두고 있기 때문에 실적 성장이 지속될 것"이라고 설명했다.

먼저 유럽 주요 5개국 출시를 마친 ‘램시마SC’가 2분기부터 본격적으로 처방이 확대되기 시작했으며, 2분기 말에는 캐나다 런칭을 통해 세계 최대 제약시장인 북미 지역 공략에도 돌입한다. 아울러 호주에서도 3분기 출시될 예정이다. 램시마SC가 글로벌 전역으로 판매 지역 확대를 앞두고 있는 만큼 셀트리온헬스케어 실적 성장에 기여할 것으로 기대된다.

휴미라 바이오시밀러 '유플라이마'도 올 2분기부터 스페인 등 유럽 시장에 본격 출시될 예정이다. 유플라이마는 유일하게 오리지널 의약품과 동일한 고농도 제형 바이오시밀러다. 여전히 유럽 시장의 절반 이상을 차지하고 있는 휴미라 대비로는 가격 경쟁력을, 바이오시밀러들이 경쟁하고 있는 저농도 시장에서는 약물 투여량을 절반으로 줄인 뉴 타입 제형이라는 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다.

또 이달 파키스탄을 시작으로 코로나19 치료제 렉키로나의 본격적인 글로벌 판매 확대도 기대하고 있다. 다수의 국가들과 추가적으로 수출 협의도 진행 중이다.

셀트리온헬스케어 관계자는 “올해 초 싱가포르에서 램시마와 트룩시마가, 말레이시아에서 허쥬마가 각각 정부 입찰 수주에 성공해 독점 공급 중이며, 일본에서는 허쥬마가 출시 2년 만에 시장점유율 47%를 기록하는 등 아시아 지역 내 성과가 뚜렷하게 나타나고 있다”면서 “기존 주요 제품의 글로벌 판매가 꾸준히 늘고 있는 가운데 당사의 매출 성장과 이익 개선을 이끌 후속 제품들을 통해 올해도 지속적인 성장을 이어나갈 것”이라고 말했다.

