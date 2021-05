우리기술투자, 1분기 영업익 1195억…흑자 전환

[아시아경제 박형수 기자] 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 100 등락률 -0.94% 거래량 6,704,834 전일가 10,600 2021.05.17 12:15 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[특징주]우리기술투자, 케이뱅크 3년치 신규가입자 4월 한달 만에 모집…두나무 가치 천정부지 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 는 올 1분기에 영업이익이 1194억5579만원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 17일 공시했다. 같은 기간 영업수익은 1342억808만원을 기록했고 순이익은 910억149만원을 달성했다.

우리기술투자는 보유 중인 두나무 지분 장부가를 지난 분기 407억원에서 1301억원으로 올려 잡았다. 회사 측은 가상자산 거래소를 운영하는 두나무㈜의 주요 영업수익이 가상자산 거래량에 영향을 받고 있다며 최근 거래량이 급증했고 재무상태 및 재무성과 등에 영향을 미치는 사항에 대해 지속해서 검토하고 있다고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr