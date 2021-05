경남도-이통장연합회 경남지부 협업으로 코로나19 방역 총력 대응

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 이 통장 마을 자율방역단 운영으로 방역 예방의 사각지대를 해소한다고 17일 밝혔다.

마을 자율방역단 활동은 경남도와 이 통장 연합회 경남지부가 협업해 지난 6일부터 추진 중이다.

마을 주민을 대상으로 감염병 예방 행동 수칙을 알리고, 60세 이상 어르신을 대상으로 예방 접종 예약 관련 사항을 안내한다.

아울러 관계기관·단체에서 방역 약품을 지원하면 마을 단위 방역 소독에도 나설 계획이다.

이삼희 도 자치행정국장은 "이 통장님들은 코로나 총력 대응을 위해 이 통장협의회가 제안해 운영되는 '이 통장 마을 자율방역단' 활동에 대단히 감사드린다"며 "방역 사각지대를 해소할 때까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr