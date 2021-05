[클릭 e 종목] S-Oil 목표주가 상향.. 13만원

[아시아경제 황준호 기자] 키움증권은 S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 96,500 전일대비 400 등락률 +0.42% 거래량 119,979 전일가 96,100 2021.05.17 09:27 장중(20분지연) 관련기사 정유업계, 화학사업 '춘추전국'…하반기 시장 재편되나SK이노, 1년 만에 흑자전환…내년 말부터 배터리 사업 이익S-OIL, ESG위원회 신설 close (에쓰오일)의 목표주가를 12만원에서 13만원으로 상향 조정했다. 정유 관련 종목의 골든 에이지 시기를 넘어서는 실적 확보가 예상된다는 분석에 따른 조정이다.

키움증권은 S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 96,500 전일대비 400 등락률 +0.42% 거래량 119,979 전일가 96,100 2021.05.17 09:27 장중(20분지연) 관련기사 정유업계, 화학사업 '춘추전국'…하반기 시장 재편되나SK이노, 1년 만에 흑자전환…내년 말부터 배터리 사업 이익S-OIL, ESG위원회 신설 close 의 올해 예상 영업이익으로 1조8922억원을 잡았다.

먼저 국내·외 경쟁 정제설비들이 정기보수를 진행할 예정이다. 에쓰오일은 올해 플랜트들의 셧다운이 없어 물량 측면의 감소 효과가 제한적이다. 또 EV 침투율 확대에도 불구하고, 작년과 올해 200만B/D 이상의 세계 정제설비들의 폐쇄·전환으로 하반기로 갈수록 정유 수급과 마진이 개선될 것으로 전망된다. 이어 작년 부진한 스프레드를 기록하였던 PX/벤젠 등 방향족 제품들은 올해 다운스트림 공급 능력 증가로 작년 대비 마진 회복세가 완연할 것으로 관특된다. 윤활기유도 올해 역내 순증 물량이 80만톤으로 재작년 대비 25%에 불과하는 등 견고한 수익성을 유지할 것으로 추정된다.

여기에 에쓰오일의 석유화학부문은 중국의 PX 비통합 TPA·벤젠 비통합 등에 따라 올해 연간 영업이익은 4139억원으로 작년 대비 127.4% 증가할 것으로 예상된다.

이동욱 키움증권 리서치센터 연구원은 "특히 올해 4분기에는 항공유를 제외한 대부분의 석유제품 수요/재고가 코로나19 이전으로 회귀할 가능성도 있어 보인다"며 "실적 개선을 고려해 목표주가를 기존 12만원에서 13만원으로 상향 조정한다"고 설명했다.

