경기교육청, 도내 전체 학교 '급식시설' 점검

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 급식 종사자 안전과 보건 증진을 위해 경기도 전체 학교 급식시설ㆍ설비 점검 및 개ㆍ보수를 진행한다.

이번 점검에서는 급식 종사자의 쾌적한 작업환경을 조성하기 위해 학교 급식실에 설치된 후드(공기 배출 장치), 덕트(공기 등 통로), 환풍기 설비 등을 중점 점검한다.

경기교육청은 급식실 후드, 덕트 등 설비를 학교에서 1차로 자체 점검하고, 성능 불량 등 이상이 있을 때는 전문 업체를 통해 2차 점검과 유지ㆍ보수하도록 각급 학교에 안내했다.

또 점검을 통해 급식시설 노후화로 정비가 어렵거나 송풍기 용량이 부족한 설비는 예산 우선 지원으로 어려움을 해소할 계획이다.

경기교육청은 학교 급식실 안전사고 예방을 위해 지난 2월 22억원을 투입해 587개 학교 급식시설ㆍ설비를 일제 점검하고 필요한 경우 개ㆍ보수했다.

아울러 학교 급식실에서 많은 시간을 보내는 급식종사자의 안전한 근무환경을 조성하기 위해 올해부터 급식시설의 공기질을 연 2회 측정 관리한다.

원미란 경기교육청 학교급식협력과장은 "향후 주기로 급식시설 및 설비 점검과 공기질 측정, 급식기구 확충 등으로 학교급식 종사자 업무경감과 쾌적하고 안전한 급식환경을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

