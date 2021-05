경기도, 5·18민주유공자와 유족에 매달 10만원 지원…전국 최초

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도에 거주하는 5ㆍ18민주유공자와 유족에 오는 7월부터 매달 10만원의 생활지원금을 지원한다.

5ㆍ18민주유공자와 유족에 대한 생활지원금 지급은 경기도가 처음이다.

앞서 도는 5ㆍ18민주유공자 지원을 위해 지난 4월 '경기도 5ㆍ18민주유공자 예우 및 지원에 관한 조례 시행규칙'을 제정했다.

조례는 5ㆍ18민주유공자와 유가족에게 예산의 범위에서 소득수준에 따라 생활지원금을 지급할 수 있도록 하고 있다. 새로 제정된 시행규칙은 지급기준과 신청 및 지급에 대한 구체적인 내용을 담고 있다.

5ㆍ18민주유공자는 '5ㆍ18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률'에 따라 5ㆍ18민주화운동 사망자 또는 행방불명자, 부상자, 희생자 등으로 5ㆍ18민주화운동관련자보상심의위원회에서 심의ㆍ결정돼 국가보훈처에 등록된 사람이다.

지원 대상은 도내 거주하는 5ㆍ18민주유공자 또는 유가족 중 월 소득액이 기준 중위소득 100% 이하 가구다. 경기도에는 135가구가 있는 것으로 추산된다.

생활지원금 신청은 오는 7월1일부터 거주지 각 읍면동 주민센터에서 할 수 있다. 신청은 상시 가능하다.

이병우 도 복지국장은 "이번 지원은 5ㆍ18민주화운동과 관련해 공헌하거나 희생한 유공자와 유가족에 대한 최소한의 예우를 하는 것"이라며 "앞으로도 정의와 민주화를 위해 희생한 모든 국가유공자들과 유족들의 예우와 지원을 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 설명했다.

