"미얀마를 위해 기도를"…미스 유니버스 미얀마 대표의 퍼포먼스

[아시아경제 권서영 기자] 미스 유니버스 대회에 출전한 미얀마 대표가 미얀마 쿠데타에 관한 국제 사회의 관심을 정하는 팻말을 들고나와 화제를 모았다.

15일(현지시간) 주요 외신은 미국 플로리다주에서 진행 중인 미스 유니버스 대회에 참가한 미얀마 대표 투자 윈 릿(22)의 사연을 보도했다.

투자는 지난 13일(현지시간) 현지 하드록 호텔에서 열린 전통 의상 경연 도중 관객들 앞에서 '미얀마를 위해 기도를(Pray for Myanmar)'이라는 내용이 적힌 팻말을 펼쳐 든 것으로 알려졌다. 이어 투자가 팻말을 접고 전통 합장과 함께 인사를 하자 관객들은 박수와 환호로 화답했다.

투자는 미얀마에서 모델로 활동하고 있는 유명 인사다. 이스트 양곤 대학에서 영어를 전공하고 있으며, 쿠데타가 일어난 뒤 시위에 참여하거나 공개적으로 군부에 대한 반대의 메시지를 올리는 등 계속해서 민주화 운동에 참여해 왔다.

투자는 미국행 비행기를 타기 위해 출입국 사무소를 통과할 때 두려움을 느꼈다고 고백했다. 자신의 행보 때문에 군부가 자신의 이름을 출국금지자 명단에 올려놓았을지도 모른다는 걱정을 했기 때문이다.

그러나 투자는 굴복하지 않고 미얀마 사회가 과거로 회귀해서는 안 된다며 거듭 강조했다. 그는 "미얀마 국민도 인터넷 덕분에 바깥세상을 알고 있다"며 "지난 5년간 자유를 누리면서 살았는데 과거로 돌아갈 수는 없다"고 목소리를 높였다.

