직장인 등 성인학습자 교육과정 추천 '맞춤배움길' 오픈

연령·직업 등에 맞는 원격대학 교육과정 추천

이수과목이나 연계전공, 장학금 정보도 제공

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 성인 학습자를 위한 맞춤형 교육과정 추천 서비스 '맞춤배움길'을 17일 오픈한다.

맞춤배움길은 시간·공간적 제약을 받는 성인학습자를 위해 인공지능(AI)을 활용해 20개 원격대학(한국방송통신대학교와 19개 사이버대학교)의 교육과정을 분석해 학습자 맞춤형으로 추천한다.

이용자가 성별, 연령, 직업 등의 정보를 토대로 이용자와 유사한 원격대학 선행학습자 교육과정 이수 정보를 분석해 최적의 맞춤형 교육과정을 안내한다. 이수과목이나 연계전공, 장학금 등의 정보도 안내해준다.

맞춤배움길은 전공정보(원격대학, 일반대학, 학점은행제), 국가자격증·직업정보를 편리하게 찾아볼 수 있는 교육정보 검색과 학습자 성향검사 서비스도 제공한다.

교육정보 검색 서비스는 원격대학의 학과·강의·강좌 정보 외에도 워크넷과 큐넷의 일반대학 전공정보, 국가자격증·직업 정보, 학점은행제 전공정보를 한곳에서 찾아볼 수 있다.

교육부는 향후 교육과정 정보제공 기관을 전문대학으로 확대할 계획이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr