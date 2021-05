서울 등 수도권 비구름 비껴가…호우 예비특보 해제

일요일인 16일 오전 서울 등 수도권에 많은 비가 올 것으로 예상됐지만 비구름대가 비껴가면서 호우 예비특보가 해제됐다.

전날 기상청은 이날 새벽부터 오전 사이 서울 등 수도권 남부와 강원 영서 중·남부, 충청 북부를 중심으로 강한 비가 오겠다고 예보했다.

하지만 저기압에 동반된 강한 비구름대가 경기 북부와 강원 북부 지역 등 북쪽에 형성되면서 서울 등에 내려졌던 호우 예비특보를 오전 9시를 기해 해제했다.

경기 남동 내륙과 경원 영서 남부, 일부 충청 북부 지역은 낮 동안 기류가 수렴하면서 시간당 20㎜ 내외의 강한 비가 내릴 것으로 예상돼 호우 예비특보를 유지했다.

아울러 제주도 서쪽 해상에서 천둥·번개를 동반한 매우 발달한 비구름이 북동진하며 전남권으로 유입돼 이날 낮까지 전라권과 경상권을 중심으로 시간당 20㎜ 이상의 강한 비가 내릴 것으로 보인다.

17일까지 예상 강수량은 경기 동부, 충청 북부, 남부지방 30∼80㎜, 그 밖의 전국 20∼60㎜다.

