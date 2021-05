삼성 냉장고, 독일·스웨덴·이탈리아서 잇단 '최고' 평가

유럽 3개국 소비자 전문지 평가에서 1위 선정

냉각성능·정온성능·에너지효율·소음 등 우수성 인정 받아



[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,600 등락률 +2.04% 거래량 16,450,920 전일가 78,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아'K반도체' 반격 시작…삼성전자·현대차 손잡는다코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성 close 냉장고가 독일, 스웨덴, 이탈리아 등 유럽 주요 지역 소비자 전문지 평가에서 연달아 1위에 올랐다.

16일 관련 업계에 따르면 독일 최대 소비자 전문지 '스티바'는 최근 상냉장·하냉동 타입 부문 평가에서 132개 모델 중 삼성전자 냉장고(모델명 RL36R8739S9)를 1위로 선정했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,600 등락률 +2.04% 거래량 16,450,920 전일가 78,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아'K반도체' 반격 시작…삼성전자·현대차 손잡는다코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성 close 냉장고는 7개 평가 항목 중 냉동 성능, 온도 안전성, 에너지효율, 오작동 감지 등 4개 분야에서 최고 등급인 '매우 우수'를 획득했다.

이 제품은 냉동칸을 필요에 따라 냉장 온도로 변경할 수 있다. '키친핏' 디자인이 적용돼 주방 가구와 일체감 있는 인테리어도 연출할 수 있다.

또 스웨덴 소비자 매거진 '라드앤론'은 1도어 냉장 전용고 부문에서 32개 모델 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,600 등락률 +2.04% 거래량 16,450,920 전일가 78,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아'K반도체' 반격 시작…삼성전자·현대차 손잡는다코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성 close 냉장고(모델명 RR40M7165WW)를 4년 연속 최고의 제품으로 선정했다. 2018년 이후 1위를 유지하고 있는 이 모델은 냉장 성능과 에너지 효율 항목에서 우수한 점수를 받았다.

이 제품은 ▲에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 디지털 인버터 컴프레서 적용 ▲'메탈쿨링'과 '파워쿨' 등 차별화된 냉각 기능 ▲와이파이 동글을 사용해 스마트폰으로 문 열림 알람을 받거나 원격으로 온도 제어를 할 수 있는 기능을 제공하는 것이 특징이다.

이 밖에 이탈리아의 소비자 매거진 '알트로콘수모'는 양문형 냉장고 부문 9개 모델 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,600 등락률 +2.04% 거래량 16,450,920 전일가 78,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아'K반도체' 반격 시작…삼성전자·현대차 손잡는다코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성 close 냉장고(모델명 RS68N8322S9)를 1위로 선정하며 '베스트 테스트'와 '베스트 바이' 제품으로 뽑았다.

베스트 테스트는 최고 점수를 받은 제품에, 베스트 바이는 성능 시험 결과와 가격을 함께 고려했을 때 매거진에서 구입을 추천하는 제품에 각각 부여한다. 삼성 냉장고는 9개 평가 항목 중 냉동 속도, 냉장 속도, 온도 안전성, 권장온도, 에너지, 소음 등 6개 분야에서 최고 등급인 '5스타'를 획득했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,600 등락률 +2.04% 거래량 16,450,920 전일가 78,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아'K반도체' 반격 시작…삼성전자·현대차 손잡는다코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성 close 는 생활가전 본고장인 유럽에서 업계 평균을 상회하는 성장세를 이어가고 있다. 냉장고 매출은 지난 1분기에 전년 동기 대비 약 18% 성장했다.

이강협 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,600 등락률 +2.04% 거래량 16,450,920 전일가 78,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아'K반도체' 반격 시작…삼성전자·현대차 손잡는다코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성 close 생활가전사업부 부사장은 "유럽 시장에서 차별화된 제품력을 바탕으로 삼성 냉장고가 최고의 제품으로 인정받고 있다"면서 "앞으로도 소비자들의 다양한 요구를 만족시킬 수 있는 맞춤형 제품들로 유럽 시장에서 리더십을 강화할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr