배현진 "이불 속에서나 할 말을 언론사 사장이…MBC 맛이 간 지 오래" 일침

[아시아경제 권서영 기자] 배현진 국민의힘 의원이 박성제 MBC 사장이 본인의 발언에 대해 사과한 것과 관련하여 일침을 가했다.

앞서 박성제 MBC 사장은 14일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한국언론학회 정기학술대회에서 "공영방송의 공공성은 중립성, 공정성, 독립성에서 더 나아가 시대 정신과 상식을 담아야 한다"고 말한 바 있다.

그는 "우리 사회의 정파적 이해관계나 젠더 등에 따른 갈등을 무비판적으로 똑같이 중계하는 것이 공영방송의 역할이냐"라고 의문을 제기하며 "시민들이 자발적으로 모인 검찰 개혁 집회와 광화문에서 약간 맛이 간 사람들이 주장하는 종교적 집회를 1대 1로 보도하는 게 제대로 된 공영방송이냐"고 말했다. 그러나 이 발언은 곧 도마 위에 올랐다. 특정 집회에 참여한 사람들을 상대로 한 비하 발언이 아니냐는 논란이 커진 것이다.

비판이 이어지자 박 사장은 "해당 표현은 과격한 막말로 비판을 받은 바 있는 일부 인사들이 참석한 집회를 의미한 것"이라며 "집회에 참석한 사람들이나 일반적인 보수 집회를 지칭한 것이 아니다"라고 강조했다. 또한 그는 "발언의 전체적인 맥락을 살펴 달라"며 "본래 의도와는 다르게 일부 적절치 않은 표현을 사용한 것을 인정한다"고 사과를 덧붙였다.

이에 오늘(15일) 배현진 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에서 "MBC 박성제 사장이 "광화문 집회 맛 간 사람들"이라는 표현을 사과했다"고 말했다. 이어 배 의원은 "사장의 실수로 'MBC 맛이 간 지 오래'라는 회사에 모욕이 될 일들만 초래했다"고 덧붙였다.

또한 배 위원은 "(박 사장이) 말의 맥락의 오해라고 본인의 페이스북에 해명했다", "대형 언론사 사장이 술 한 말 마시고 이불 속에서나 할 마음의 속말을 공적인 자리에서 분별 없이 뱉어 논란을 자초하면 되겠냐."며 비판했다. 이어 그는 "말씀 조심하라. 뒤늦게라도 사과했으니 잘 했다"고 글을 마무리했다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr