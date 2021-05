"파출부도 없니?…진짜 촌스럽다" 차 빼달라 하자 폭언한 벤츠 차주 '논란'

벤츠 차주 "너 같은 서민들, 피해의식 있다" 폭언

[아시아경제 허미담 기자] 대전의 한 아파트 지하 주차장에서 이중 주차된 벤츠 차량을 이동해 달라고 부탁했다가 되레 폭언을 들은 한 차주의 사연이 알려져 공분을 사고 있다. 폭언을 한 벤츠 차주는 "아줌마 진짜 촌스럽다", "집 찾아서 애XX들 다 죽여버릴 거다" 등의 말을 한 것으로 전해졌다.

13일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 '대전 모 아파트 선 넘은 벤츠녀'라는 제목의 글이 올라왔다. 자신을 대전 서구 모 아파트에 거주하고 있는 입주민이라고 밝힌 A씨는 "어제(12일) 어머니께서 같은 입주민에게 차를 빼달라고 요청했다가 '너희 집 찾아서 애XX들 다 죽여버릴 거다' 하는 협박을 들었다"고 토로했다.

그는 "(우리 아파트는) 주차공간이 협소해 이중 주차를 할 수밖에 없다"라며 "아침에 출근하려고 지하 주차장에 가신 어머니는 본인 차인 쏘나타를 빼기 위해 앞의 벤츠 차량을 뒤쪽으로 밀려고 했으나 차량은 밀리지 않았다"고 했다.

이어 "벤츠 때문에 차 5대가 움직이지 못했다. 벤츠 차주에게 '차가 사이드 걸려 있는 거 같은데 차를 좀 빼달라'고 연락했다"며 "(그러자 차주가) '알았다. 내려가겠다'고 해서 기다렸다. 그런데 10분 넘게 기다려도 나오지 않았다"고 당시 상황을 전했다.

A씨는 "다시 전화해보니 차주는 여러 차례 전화를 안 받다가 오히려 '아 빼주면 될 거 아니야. 진짜'라며 짜증을 냈다"라며 "어머니도 그걸 들으시고 홧김에 한마디 하셨고 (차주는) 되레 '너희 집 어디냐 찾아서 네 애XX들 싸그리 죽여버리게'라고 했다"고 주장했다.

A씨는 이와 함께 어머니와 벤츠 차주 간의 통화 녹취록을 공개했다. 녹취록에서 벤츠 차주는 "내 아줌마한테 얘기해라. 너는 파출부도 없니?"라며 "내 파출부가 여기서 일하니까 나 불러달라 하고 기다리라고. 일하는 아줌마도 없니?"라고 했다.

이에 A씨의 어머니가 "여기서 파출부가 왜 나오냐. 차를 좀 빼달라고 정중하게 부탁하지 않았나"라고 하자, 차주는 "아줌마, 진짜 촌스럽다. 대박"이라고 했다.

벤츠 차주는 욕설까지 서슴지 않았다. 그는 "씨XX아. 남편 잘못 만난 죄야"라며 "여기 서민 아파트가 좀 그렇지. 너희 이 아파트 사려고 XX 노력했겠지. 거지 같은 X들. 아 대박. XX들. 아파트 몇 푼 한다고 차를 이렇게 대놓고 난리냐"고 폭언했다. 이에 A씨의 어머니가 "차는 당신이 그렇게 주차한 거다"고 반박했다.

또 차주는 "넌 그러니까 쏘나타를 타는 거다"라며 "너 같은 서민들이 피해의식이 있는 거다"라고 했다.

이를 두고 A씨는 "제가 녹음본 들었을 때, (차주가) 술에 취한 것 같다"라며 "어떻게 하면 차주한테 사과받을 수 있을지 모르겠다. 얼굴 보고 정중하게 사과받고 싶은데 죽이신다니 무섭다"고 했다.

아울러 A씨는 "퇴근 후 관리사무실에 찾아가 아침에 있었던 상황을 설명하고, (차주와) 얘기하게 인터폰으로 전달을 요청드렸다"라며 "분명 찾아오라고 하더니 '안 나간다'고 끊어버리고, 집 앞에 찾아가도 안 나오더라"고 했다.

이어 "술 취한 거라면 감안해서 정중하게 사과하면 원만하게 끝내려고 했는데, 협박해놓고 자꾸 피하니까 찝찝하고 한편으론 무섭다"고 했다.

한편 사연을 접한 누리꾼들은 "차 빼달라고 하는데 어떻게 저런 폭언을 할 수 있나", "차만 좋은 거 타면 뭐 하나. 한심하다", "벤츠 타는 게 벼슬이냐", "본인은 왜 벤츠 타면서 서민 아파트에 있냐", "말투가 술에 취한 것 같다" 등의 반응을 보였다.

