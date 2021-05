미래아이앤지, 1분기 실적발표… “영업이익 흑자 전환”

[아시아경제 장효원 기자] 미래아이앤지 미래아이앤지 007120 | 코스피 증권정보 현재가 548 전일대비 8 등락률 +1.48% 거래량 1,397,397 전일가 540 2021.05.14 15:19 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 메타버스 혁명의 시작, 관련주들 알아보자미래아이앤지, 주가 638원 (7.77%)… 게시판 '북적'이번주입니다! 러시아 백신, 국내도입 임박! 지금이 기회입니다 close 는 1분기 실적공시를 통해 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 88% 증가한 19억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 영업이익은 2억5000만원으로 전년 동기 영업손실 1억7000만원 대비 흑자 전환했다.

1분기 매출액은 은행권을 대상으로 자체 개발한 금융 메시지 솔루션 ‘eNISIS’ 매출액이 증가한 결과다. 영업이익 흑자 전환뿐 아니라 공장 매각 처분 이익이 발생함에 따라 당기순이익은 16억5000만원을 기록했다.

eNISIS는 미래아이앤지가 18년간 금융 분야의 경험을 바탕으로 자체 개발한 금융 메시지 솔루션이다. 금융 메시지 처리 시스템 단일화, 메시지 처리 중앙 집중화를 특징으로 하며 분산 시스템을 통합할 수 있기 때문에 효율적인 관리가 가능하다.

미래아이앤지 관계자는 “1분기에는 eNISIS 업그레이드 공급이 증가하면서 매출액뿐 아니라 영업이익 등 전반적인 실적 개선이 이뤄졌다”며 “본원 사업 실적 개선뿐 아니라 광주 소재 공장을 46억원가량에 매각함에 따라 처분이익이 15억원가량 발생해 비교적 큰 폭의 당기순이익을 기록했다”고 말했다.

그는 이어 “공장 매각 자금으로 전반적인 재무 구조 개선이 이뤄질 것으로 기대한다”며 “eNISIS에 대한 업그레이드 수요를 중심으로 1분기에 이어 2분기에도 판매 실적이 개선될 가능성이 높기 때문에 영업 실적 개선세가 이어질 것”이라고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr