[아시아경제 이지은 기자] 일본 정부의 후쿠시마 오염수 해양 방류 결정과 관련, 정부가 한일 협의체 구성을 검토 중이라고 밝혔다.

외교부 당국자는 14일 오전 "정부는 국제원자력기구(IAEA)를 통한 검증 과정과 별도로 우리 입장 전달 및 추가 정보 제공을 위한 양자 협의가 필요하다는 입장"이라며 "이를 위한 양자협의 개최 방안을 검토 중"이라고 밝혔다.

정부는 일본도 한국 등 주변국이 후쿠시마 오염수와 관련한 정보 제공을 요구하면 적극적으로 응하겠다는 입장인 만큼 협의체 구성이 가능할 것으로 기대하고 있다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr