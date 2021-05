[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 북한 자료에 대한 접근성을 강화하기 위해 노동신문 기사 목록을 14일부터 '북한자료센터 홈페이지(unibook.unikorea.go.kr)에 공개한다고 밝혔다.

그간 노동신문 기사 목록은 서초동 북한자료센터를 직접 방문해야만 확인이 가능했다.

하지만 이날부터는 북한자료센터 홈페이지를 통해 노동신문 기사 목록 73만 건을 검색할 수 있다. 향후 북한정보포털(nkinfo.unikorea.go.kr)을 통해서도 이용할 수 있도록 제공할 계획이다.

공개되는 노동신문 기사 목록은 1946년부터 2019년까지 73만건이다. '민주조선', '문학신문' 등의 기사 목록 24만건도 이달 중 공개할 예정이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr