[특징주]에이치피오, 코스닥 상장 첫날 '하락'…공모가 밑돌아

에이치피오는 14일 오전 9시16분 기준 시초가 2만원 대비 7.25%(1450원) 하락한 1만8550원에 거래됐다. 공모가는 2만2000원다.

2012년 설립된 에이치피오는 글로벌 프리미엄 브랜드 'Denps(덴프스)'를 기반으로 국내뿐만 아니라 중국을 비롯한 아시아와 유럽에서 건강기능식품 개발·제조·유통사업을 영위하는 건강기능식품 기업이다.

별도 재무제표 기준 최근 3년간 연평균 매출액 성장률이 54.3%에 달한다. 지난해 매출액은 1038억원이었다. 영업이익률도 19.2%를 기록했다. 2020년 해외법인과 제조업체 자회사를 포함한 연결 기준 실적은 매출액 1427억원, 영업이익 256억원이다. 영업이익률은 18%다. 또 제품별 매출 비중은 유산균 58.8%(약 610억원), 비타민 24.1%(약 250억원), 기타(오메가3, 콜라겐 등) 17.1%(177억원)다.

