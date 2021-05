경찰, '납품비리 의혹' LH서울지역본부 등 압수수색(종합)

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 납품비리 수사와 관련해 LH서울지역본부 등에 대한 강제수사에 착수했다.

서울경찰청 반부패공공범죄수사대는 13일 오전 10시께부터 납품 비리와 관련해 서울 강남구 LH서울지역본부 등 5개소에 대해 압수수색 중이라고 밝혔다.

앞서 경찰은 지난달 8일 아파트 건설 과정에서 특정 업체에 건설자재 납품을 몰아준 혐의 등으로 LH 본사와 피의자 3명의 주거지, 납품업체 등 6개소에 대해 압수수색한 바 있다.

피의자 중 한명은 전직 LH본사 간부, 또다른 피의자 2명은 경기도 화성에 소재한 각기 다른 건축자재 회사 대표들이다. 경찰은 입건된 LH 전직 간부가 소개한 업체들에 LH가 건설자재 납품 과정에서 특혜를 준 것으로 보고 있다. 경찰은 부동산 투기 관련 의혹 첩보를 수집하던 중 새로 운 혐의점을 찾아내 수사에 나선것으로 알려졌다.

