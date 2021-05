장관 3인방 거취, 宋대표 의견 취합해 전달 땐 靑 수용 가닥

14일 청와대와 민주당 대표 회동이 분수령…靑 기류 '신중론'에 무게, 與 의견 수렴 과정

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 ‘장관 3인방’ 처리 문제와 관련해 송영길 더불어민주당 대표가 당내 취합 의견을 전할 경우 이를 수용하는 형태로 해법을 찾을 것으로 13일 알려졌다.

청와대 고위 관계자는 이날 "다양한 의견을 수렴하는 중"이라고 말했다. 문 대통령과 민주당 지도부가 만나는 14일까지 여러 의견을 수렴하겠다고 밝힌 전날 설명과 같다. 그러나 청와대 기류가 3인방 임명 강행 쪽에서 신중론 쪽으로 이동한 건 분명해 보인다.

실제 청와대 내부에서도 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자, 박준영 해양수산부 장관 후보자, 노형욱 국토교통부 장관 후보자 등 야당과 여당 일부에서 반대 의견이 제기된 3인방을 모두 임명해야 한다는 원칙론은 잦아든 상태다. 흠결 여부와 무관하게 임명 문제를 둘러싼 정치적 부담이 너무 커졌기 때문으로 풀이된다.

문 대통령이 민주당 지도부를 청와대로 초청해놓은 상황에서 어떤 형태로든 논란을 정리해야 한다는 현실론도 있다. 특히 당대표 취임 후 당의 안정화를 꾀하고 있는 송 대표의 정치적 처지도 문 대통령이 외면할 수만은 없다. 문 대통령과 송 대표가 만남에서 각자 해법을 고수해 당청 간 파열음이 노출되는 것은 최악의 시나리오라는 게 청와대와 여당의 공통된 인식으로 보인다.

그러나 정치권 요구에 밀려 장관 후보군 중 1명이라도 낙마를 결정하게 될 경우, 문 대통령의 국정운영 동력 훼손도 송 대표 입장에선 고려해야 한다. 결국 14일까지 남은 하루 동안 송 대표가 당내 의견을 취합해 결과적으로 ‘1명 이상’의 낙마 요구를 문 대통령에게 전달할 것인지가 관건이다.

정리 대상에 대해서는 견해가 엇갈린다. 임 후보자에 주목하는 시선도 있지만 아내의 ‘도자기 밀수’ 논란이 불거진 박 후보자가 더 위험하다는 견해도 있다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr