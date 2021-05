몽골 울란바토르~부산, 코로나로 막힌 에어부산 하늘길 한번 열린다 … 교민·외국인 근로자 수송

5월 15일 부산→울란바토르→인천 부정기 항공편 1회 운항

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19로 막힌 부산~몽골 울란바토르 간 에어부산 ‘하늘길’이 임시로 한번 열린다.

에어부산(대표 안병석)은 오는 15일 부산에서 몽골 울란바토르로 부정기 항공편을 운항한다고 13일 밝혔다.

에어부산은 부산과 몽골 울란바토르를 필수적으로 왕래해야 하는 기업체 승객과 교민, 외국인 근로자를 위해 이번 항공편을 운항키로 했다.

15일 운항하는 항공편은 김해국제공항에서 오후 6시 출발해 울란바토르 현지 공항에 오후 9시 도착하며, 귀국 항공편은 현지 공항에서 오전 1시 출발해 인천국제공항에 오전 5시 10분 도착한다.

에어부산 관계자는 “코로나19로 국제선 운항이 원활하지 않은 만큼 노선별로 필수 이동 수요를 파악한 후, 단발성 부정기 항공편을 운항하고 있다”고 말했다.

에어부산은 코로나19에 대응해 철저한 방역체계를 가동하고 안전운항으로 승객들을 수송할 계획이다.

한편 에어부산은 2016년 6월 부산과 울란바토르를 잇는 정기 항공편을 취항하였으며, 코로나19로 노선 운항이 중단되기 전까지 주 2회~4회 운항했다.

