[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오전 영등포구 양평동에 위치한 상가에서 자원봉사단체 회원들과 함께 가정폭력예방 캠페인 활동 물품인 다과를 만들었다.

이날 만든 다과는 봉사단체 회원들이 주변 이웃들에게 전달, 가정폭력에 대한 사회적 관심과 예방을 촉구하는 캠페인에 활용한다.

채현일 구청장은 “가정폭력 예방에 관심을 갖고 동참해주신 모든분들께 감사드리며, 안전하고 살기좋은 지역사회를 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr