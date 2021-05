[아시아경제 박지환 기자] 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 2,880 전일대비 30 등락률 +1.05% 거래량 2,427,914 전일가 2,850 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 대한그린파워 "과거 실적 부진으로 관리종목 지정…전분기 흑자구조로 전환"【시선집중】 오락가락 증시, 연승행진하려면? 《유망종목》 하락장 돌파를 위한 핵심 정보 드립니다 close 는 12일 특수관계인인 대한그린에너지와 275억원 규모의 전남 영광군 백수읍 태양광발전소 설치공사를 체결했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr