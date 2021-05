[아시아경제 공병선 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 20,250 전일대비 900 등락률 -4.26% 거래량 3,448,236 전일가 21,150 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 이집트 철도 신호 현대화 사업 수주현대로템, 이집트 철도 신호 현대화 사업 낙찰통지서 수령현대로템, 1분기 영업이익 258억원…전년동기대비 121%↑ close 은 재무구조 개선 목적으로 951억원 규모의 자회사 Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda. 주식을 취득하기로 결정했다고 12일 공시했다.

이는 자기자본 대비 7.1% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr