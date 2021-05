[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군은 5월 가정의 달을 맞이해 부모와 자녀가 함께 할 수 있는 ‘우리 가족 작은 정원’ 실내 화분 키우기 키트를 30가정에 배부한다고 12일 밝혔다.

영암군건강가정·다문화가족지원센터에서 실시하는 ‘우리 가족 작은 정원’ 실내 화분 키우기는 영암군에 거주하고 있는 자녀를 둔 가정에서 사전 접수를 받아 12일, 13일에 걸쳐 실내 화분 키우기 키트와 동영상 자료를 함께 배부하며 비대면으로 진행한다.

영암군 관계자는 “코로나19로 지친 가족들의 치유적 시간을 가지며 가족관계 향상에 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

영암군건강가정·다문화가족지원센터에서는 결혼이민자와 일반인을 대상으로 다양한 교육과 프로그램이 진행 중에 있으며 그 외에도 프로그램 진행에 관한 궁금한 사항은 센터로 문의하면 알 수 있다.

