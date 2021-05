광주대, 전력 분야 대형재난 대비 협력체계 구축

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 12일 행정관 교육혁신지원실에서 (재)한국재난안전기술원, 한국전력공사 광주전남본부와 전력 분야 대형재난 대비를 위한 산학연 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 김혁종 광주대 총장, 정상만 한국재난안전기술원장, 김상권 한국전력공사 광주전남본부장을 비롯해 각 기관 관계자들이 참석했다.

각 기관은 협약을 통해 전력 분야 재난 대응을 위한 안전 정책 및 기술을 교류하며, 재난 안전 우수 인재 육성을 위한 프로그램을 공동 개발하고 운영해 나가기로 했다.

또한 현장 조치 행동 메뉴얼과 모의훈련 시나리오에 대한 전문가 자문, 재난 대응 및 재해경감 신기술 개발을 위해 협의체를 구성키로 했다.

정상만 한국재난안전기술원장은 “현재 재난 안전 문제는 대비보다 사후 수습에 맞춰져 있는 것이 현실”이라면서 “하지만 사전예방과 대비가 가장 중요하다. 이 분야에 대해 협력체계를 구축하는 것은 매우 큰 의미가 있다”고 말했다.

김상권 한국전력공사 광주전남본부장은 “한국전력공사는 전력 설비를 다루기 때문에 안전과 재난에 취약한 부분이 있다”며 “이번 협약 체결을 통해 재난 안전에 대비할 수 있도록 상호 협력해 나가겠다”고 했다.

이에 김혁종 광주대 총장은 “재난 안전 문제는 아무리 강조해도 부족하지 않다”고며 “각 기관이 긴밀하게 협력해 나가며 대응을 위한 정책과 기술을 교류하겠다”고 답했다.

