[아시아경제 임혜선 기자] 웹드라마 ‘괜찮아 안 죽어’ 등 다양한 디지털 콘텐츠로 주목받았던 롯데칠성음료가 러블리즈 ‘미주’와 함께 하는 웹예능 ‘주문이요’를 선보인다고 12일 밝혔다.

‘주문이요’는 제목 그대로 소비자가 원하는 굿즈를 주문받아 제작하는 형식으로 지난달 티저영상을 공개했다. 이번 웹예능은 기존 다양한 컨텐츠를 모아 통합운영 되는 유튜브 채널 ‘렛주기릿’을 통해 매주 금요일 오후5시 새로운 에피소드가 공개된다.

‘주문이요’는 소비자들이 댓글을 통해 원하는 굿즈에 대한 의견을 올리면 MC ‘미주’가 이를 구체화해 기획부터 생산, 리뷰, 화보까지 직접 진행하는 형식으로 이렇게 제작된 굿즈는 롯데칠성음료 공식 굿즈 사이트 ‘칠성살롱’에서 판매한다는 계획이다.

‘주문이요’의 첫 번째 결과물과 그 제작 과정은 오는 14일 공개된다.

