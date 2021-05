[아시아경제 조유진 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 11일(현지시간) 테슬라가 도지코인을 결제 수단으로 허용하길 원하냐고 묻는 투표를 트위터에 올렸다.

오후 8시48분(한국시간) 기준 트위터 사용자 약 190만명이 투표에 참여했으며, 찬성이 76.6%, 반대가 23.4%를 기록했다.

머스크는 지난 9일 자신이 운영하는 우주탐사 기업 스페이스X가 '도지-1 달 탐사' 임무 비용을 도지코인으로 받을 계획이라고 밝히기도 했다.

그는 미 NBC 방송 간판 코미디쇼 '새터데이 나이트 라이브'(SNL)에 진행자로 출연했을 당시에도 도지코인을 언급했다.

머스크는 SNL에서 어머니 메이와 함께 도지코인을 소재로 한 콩트를 선보였으며, '도지코인은 사기인가'라는 질문에는 '맞다, 사기다'라는 농담을 던졌다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr