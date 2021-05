마재윤 전남소방본부장, 장성 백양사 방문 화재예방 점검

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 장성군 백양사를 방문해 부처님 오신날 대비 화재예방 현장점검에 나섰다.

11일 전남소방본부에 따르면 이번 방문은 오는 19일 부처님 오신 날을 전후로 사찰 내 봉축행사 등 화기 사용 증가가 예상되고 불특정 다수 운집으로 안전사고 발생 가능성이 높을 것을 대비해 추진됐다.

마 본부장은 백양사 주지스님을 비롯한 사찰관계자들과 함께 사찰 내 소방시설의 유지·관리 상태를 확인하고 특히 주변 산림지역에서 화기 취급 시 각별히 주의해 줄 것을 당부했다.

전남소방은 다가오는 부처님 오신 날 대비 목조문화재 및 전통사찰 129개소에 대한 소방특별조사를 추진한다. 오는 18일부터는 3일간 특별경계근무에 들어간다.

지난 6일에는 신열우 소방청장이 순천 송광사를 현지 방문해 화재안전지도에 나서기도 했다.

마재윤 소방본부장은 “화재로 전통사찰과 문화재가 손실되는 안타까운 일이 발생하지 않도록 전남소방은 예찰활동 강화 등 화재예방대책 추진에 최선을 다하겠다”며 “부처님 오신 날의 뜻을 잘 기릴 수 있도록 사찰 관계자분들의 화재예방에 적극적인 협력을 당부 드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr